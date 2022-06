Ingérence dans les affaires intérieures du pays : Le message fort de Ousmane Sonko à la France

« L’époque est révolue où il fallait placer ici un préfet tout puissant, l’armer, lui donner tous les moyens pour réprimer son peuple ; fermer les yeux sur tout ce qu’il fait, dès lors qu’il satisfait à vos intérêts et notamment, à ceux de vos entreprises et de vos multinationales. »



« Cette époque est révolue. Pour votre bien et pour le nôtre, nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures », a prévenu à la France, Ousmane Sonko, dans une déclaration faite hier tard la nuit, après que son domicile a été placé sous surveillance par les Fds, à l’occasion de la manifestation interdite.



Le leader de Pastef s’adressant aux dirigeants français sur la conception qu’ils ont de l’Afrique, avertit : « Le stéréotype de l’Afrique que vous avez, est révolu et dépassé. Vous avez en face de vous des peuples décomplexés, des leaders décomplexés, une jeunesse décomplexée, qui a les mêmes soifs de liberté, de progrès, de démocratie, de développement que vos propres peuples et ils ne pourront jamais plus accepter la domination sous quelque forme que ce soit. Ils ne pourront plus accepter l’exploitation sous quelque forme que ce soit. Restez en dehors de nos affaires intérieures ».