Inhumation de Sidy Lamine Niasse: L’ultime espoir de Léona Niassène

Les fidèles et parents à Léona Niassène de Sidy Lamine Niasse espèrent encore une issue heureuse. Alors que la levée du corps du Président et directeur général de Walf est prévue pour demain à l’hôpital Principal de Dakar, ils s'attendent à ce que sa dépouille soit acheminée à Léona.



Selon certaines sources, son grand frère, Ahmed Khalifa Niass, est attendu à Kaolack à 17 heures.



En attendant, la maison de Sidy Lamine à Kaolack est prise d’assaut par les fidèles.

Sidy Lamine Niasse, décédé le 4 décembre, à Dakar, sera inhumé au cimetière de Yoff, confomément à ses dernières volontés, selon son fils aîné.









emedia.sn



