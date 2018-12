Inhumation de Sidy Lamine Niasse: Les trois conditions de Cheikh Niasse avant de "livrer" le corps de son père à Kaolack

(Kaolack, envoyé spécial) - La journée d'hier jeudi a été longue, les tractations rudes et serrées entre Cheikh Niasse, fils de Sidy Lamine Niasse, et son oncle Ahmed Khalifa Niasse autour du site d'enterrement du défunt PDG de Wal fadjri. Mais finalement, Cheikh Niass s'est plié à la volonté de Kaolack.



Les concertations se sont déroulées en présence de quelques autorités administratives déconcentrées de Dakar et une délégation de la direction du groupe de presse Wal Fadjri.



"Cheikh Niasse a réitéré sa ferme décision de respecter la volonté de son père c'est-à-dire l'inhumer au cimetière de Yoff", révèle d'emblée une source très proche de l'affaire. Qui informe que lorsque la pression a été forte, il a accepté.



Seulement, le fils de Sidy Lamine Niasse a posé ses conditions avant de pouvoir "livrer" le corps de son papa à Leona Niassène.



Selon des informations obtenues par Seneweb, il a d'abord exigé que "le corps passe d'abord dans les locaux de Wal fadjri" pour des séances de prières.



Ensuite, nous siffle la même source, "il faut qu'il monte à bord du corbillard qui va transporter la dépouille".



La troisième condition posée par Cheikh Niass c'est de "bien sécuriser" son père exigeant un motard pour diriger le convoi.



Des "conditions" acceptées par Ahmed Khalifa Niasse et les autorités administratives présentes aux concertations.



"C'était très difficile mais finalement, tout s'est bien passé", précise un de nos informateurs.



Sidy Lamine est décédé mardi 4 décembre 2018 des suites d'une crise cardiaque.





