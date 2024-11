Initiative sur les chaînes de valeur mondiales : La Cea et l'Ocde collaborent pour la 23ème plénière

Cet événement réunira des participants des membres et partenaires de l'Ocde, des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des experts afin d'élaborer des stratégies sur les questions politiques émergentes et les moteurs de la transformation économique.



La séance plénière débutera par les remarques du directeur de la division de l'intégration régionale et des commerces (Ritd), M. Stephen Karingi, et de la directrice du centre de développement de l'Ocde, Mme Ragnheiður Elín Árnadóttir.



En 2013, l'Ocde a lancé l'initiative sur les chaînes de valeur mondiales, la transformation de la production et le développement. Cette initiative est conçue comme un forum mondial de discussion et d'apprentissage comparatif pour renforcer la coopération entre les pays de l'Ocde et les pays non-membres de l'Ocde afin de résoudre les problèmes de mondialisation, d'industrialisation et de leadership au sein des économies nationales.



Selon la Cea, l'ordre du jour débutera par des thèmes cruciaux tels que les ambitions d'industrialisation de l'Afrique dans un paysage mondial en mutation, les stratégies de réduction des risques des investissements pour favoriser la croissance, la promotion de la durabilité par le biais du commerce et l'exploration des possibilités d'industrialisation dans les minerais essentiels.



D'autres thèmes seront aussi abordés, notamment la construction d'infrastructures résistantes, écologiques et compétitives, l'évolution du discours sur les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral, et l'amélioration de la préparation aux futures pandémies.



L'événement se terminera par une table ronde exhaustive qui résumera les principales idées et proposera des mesures concrètes pour améliorer la collaboration mondiale sur les chaînes de valeur et la transformation de la production à une époque marquée par des changements technologiques rapides, des changements géopolitiques et des crises et incertitudes successives.

