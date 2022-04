Injures publiques Elle traite sa voisine de «Deum» après la mort de son fils Fatou Sèye dite «Ngaya» a été attraite à la barre du tribunal de Pikine Guédiawaye pour le délit d’injures publiques. Après la mort de son fils, elle a non seulement traité Ngoy Mboup et Abdou Diop de «Deum», mais elle les a insultés publiquement de mère et de père. Madame le procureur a requis deux mois fermes. L’affaire est mise en délibéré pour le 30 juin prochain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Avril 2022 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Une affaire d’anthropophage, suivie d’injures publiques, s’est invitée hier à la barre du tribunal de Pikine-Guédiawaye. La famille de la partie civile, qui s’est sentie à l’étroit dans le quartier, a décidé de porter l’affaire à la barre.



Tout serait parti de la maladie suivie du décès de l’enfant de Fatou Seye alias Ngaya. Ayant sans doute partie voir les marabouts et autres charlatans qui lui ont donné des assurances que son fils, entre la vie et la mort, serait l’objet de sacrifice de la part de ses voisins.



C’est ainsi qu’après le rappel à Dieu de celui-ci, «Ngaya» ne pouvait plus se retenir et a déversé sa colère sur la famille en les injuriant publiquement et en les traitant de «Deum».



A la barre du tribunal, Fatou Seye a nié les faits prétextant qu’au jour des faits, elle n’était pas au domicile mortuaire. Quant à Ngoy Mboup, elle est revenue sur les faits. A l’en croire, elle n’a jamais eu de problèmes avec la famille de la prévenue. C’est pourquoi, grande a été sa surprise, lorsque Fatou Seye s’est invitée au seuil du portail de leur maison pour les insulter et les accuser d’avoir tué son fils.



« Elle a procédé à ces insultes et ces accusations devant tous les voisins du quartier. Depuis ce jour, je n’arrive plus à vaquer à mes préoccupations et ma famille et moi se sentent à l’étroit dans le quartier »« s’est-elle plainte.



Pour sa part, Abdou Diop, frère de Ngoy Mboup, l’auteur de la plainte, a expliqué les raisons sociales qui l’ont poussée à déposer la plainte devant le procureur de la république. Il a même fait remarquer au tribunal que la prévenue a donné des gifles à son neveu Góra Niang, fils de Ngoy Mboup, au retour de l’école devant son camarade Bakary Tamba. Selon Me Seye de la partie civile, la famille Diop est «outrée» et «déshonorée» et mise en mal avec son voisinage.

« Ils ont été accusés de sorcellerie. Je suis très mal à l’aise pour parler de cette chose. En tant que chef de famille, mon client a décidé de porter plainte. Vous avez un dossier d’enquête et des témoins ont été entendus. Le délit, ce sont les circonstances or personne d’autre n’a vécu cette expérience que ces gens-là... C’est la prévenue qui a tenu ces propos devant tout le quartier. Les faits sont constants malgré ses dénégations. Jusqu’à présent, la famille souffre de chagrin. Ils ont porté plainte malgré la douleur pour laver leur honneur. Le code pénal soutient que toute personne qui a subi un préjudice peut porter plainte... Je sollicite de nous allouer la somme de 5 millions FCFA pour toutes causes de préjudice confondus » a plaidé la robe noire.



Madame le procureur a signalé la constance des faits et requis deux mois d’emprisonnement fermes.



Selon Me Ousseynou Ngom de la défense, ce dossier est gênant.



« Nous vivons dans une société de pudeur quelle que soit notre religion. Nous avons des valeurs sacrées. Quand on doit parler de ces questions d’un autre âge, on est mal à l’aise. Je vous demanderai d’emblée de déclarer irrecevable la constitution de partie civile du sieur Diop. Il ne peut agir pour le compte de Ngoy Mboup et Góra Niang. Pourquoi devrait-on admettre que les femmes ne peuvent pas porter plainte ? Le sieur Diop n’est pas civilement responsable (...) Sur le fond, il y a eu exagération. Le jeune enfant a manqué le scénario tracé par sa maman. Pourquoi nous a t- elle orienté vers le fils du chef de quartier, Sidy Manè. Je demande de la relaxer à titre subsidiaire. A titre principal, de déclarer les injures non publiques. En statuant ainsi, vous lui rendrez justice» s’est-il défendu.



L’affaire est mise en délibéré pour le 14 juin prochain.

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook