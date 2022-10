Injures publiques : “Liw Faramarene” et Prince Jackson condamnés à 6 mois ferme

De nos jours, tous les moyens sont bons pour se faire de l’argent. Certains jeunes utilisent les réseaux sociaux pour insulter d’honnêtes citoyens pour avoir plus de vues. C’est le cas d’Aliou Sow et de Serigne Massamba Sène, respectivement connu sous les pseudonymes de Liw Faramarène et Prince Jackson. Dans des vidéos postées sur Tik-Tok, les mis en cause ont tenu des propos indécents à l'endroit du défunt chanteur, Thione Seck, de sa veuve Ndèye Fatou Ndiaga Diouf et leurs deux enfants en l’occurrence Wally Seck et Seydina Alioune Seck.



Attraits hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour injures publiques, et violence et voies de fait, les prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Interrogé, Aliou Sow indique que c’est par frustration qu’il a proféré des insanités à l'endroit des membres de la famille Seck. À l’en croire, il était un fan de Wally Seck, mais n'arrivait pas à se rapprocher de ce dernier. «Frustré, je suis allé à la soirée de Sidy Diop qui m'a accueilli à bras ouverts. C'est dans ces circonstances que j'ai fait une vidéo pour avoir plus de visibilité», raconte ce jeune de 20 ans qui se vante de 125 000 abonnés sur Tik-Tok. Ce qui lui a permis de partir à Dubaï. «J'ai insulté la mère de Wally Seck sans citer son nom. Ses proches m'ont bastonné avant que Ndèye Fatou Diaga et Seydina Alioune Seck ne portent plainte à la brigade spéciale de la cybercriminalité», a-t-il ajouté avant de se confondre en excuses.



Auditionné à son tour, Serigne Massamba Sène a soutenu avoir dédié une chanson à Wally Seck, mais celui-ci et son entourage le sous-estimaient. «C'est pourquoi, je n’ai pas épargné son défunt père. On a bloqué mon compte à plusieurs reprises à cause des insultes. J'ai 11.000 abonnés dans mon dernier compte», a soutenu le mis cause qui fait l'objet d'une autre procédure pour injures contre le chef de l'État. L’avocat de la famille Seck, Me Abdou Dialy Kane a demandé au tribunal d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. «Serigne Massamba Sène est inhumain, il n'a pas de cœur. Quand on injurie une personne morte, c'est extrêmement grave. Les propos sont tellement injurieux et excessifs que les prévenus n'osent pas les répéter à la barre. Si on continue comme ça, c'est la dislocation de la société, parce qu'il n'y aura aucun ordre», a fulminé MeKane qui réclame le franc symbolique. Le maître des poursuites a requis deux ans dont un an ferme. La défense a plaidé une application extrêmement bienveillante de la loi. Les prévenus ont été condamnés à 6 mois de prison ferme