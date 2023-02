Innovation et coaching : Sylvie Brémond Mookherjee publie un livre au profit des entreprises et du développement personnel

Transformer le monde grâce à l’innovation; et l’homme à l’aide du coaching. Fruit d’un travail de 3 ans, « Savoir-Innover, l’attitude innovation pour s’adapter au monde qui change » se veut un pont entre deux mondes : l’univers de l’innovation et l’univers du coaching. Deux mondes qui, selon l’auteur du livre, fonctionnent généralement en parallèle alors qu’il existe, aujourd’hui, de multiples passerelles entre les deux.



Présentant l’ouvrage ce 24 février à Dakar (Sénégal), Sylvie Brémond Mookherjee a indiqué que ces deux mondes ont un objectif commun, celui de la transformation, du monde par l’innovation et de l’homme par le coaching.



Selon elle, ils aussi une attitude commune composée des soft skills telles que la créativité, l’empathie, la résilience, la persévérance…un nouveau savoir-être nécessaire pour s’accomplir dans le monde qui change : le savoir-innover.



L’auteur y partage les clés du programme qu’elle a composé et une boite à outils issue de son expérience de Directrice des ressources humaines (Drh) et du milliers d’heure de coaching ces dix dernières années. « Mon parcours est à l’image de mes convictions et de mon expérience du “savoir innover” notamment au travers de plusieurs disruptions personnelles et professionnelles que j’ai vécues », confie-t-elle.



Lors de cette extraordinaire expérience que fut l’écriture de ce livre de quatre chapitres, l’auteur dit avoir pu compter sur le soutien sans faille et les conseils précieux de nombreux contributeurs comme « son mentor », Pascal Viginier, Président honoraire de l’Académie des technologies, qui a accepté de signer la préface et Michel Giffard, Fondateur de l’Ecole de coaching HEC Paris et l’un des pionniers du coaching en France dès les années 1990, qui lui a également fait l’amitié d’être son postfacier.



Au fil des pages, dit-elle, vous croiserez également la route de personnalités inspirantes, des innovateurs avec du talent et du cœur, qui ont accepté avec enthousiasme de prendre part à ce projet et de transmettre leur expérience du savoir-innover.



« Le contraste entre l’optimisme des innovateurs et le défaitisme généralisé face au monde qui change m’a toujours fascinée », confie-t-elle. Avant d’ajouter que dans l’Innovation, il y a un pouvoir magique de transformation. Pour elle, inspirés, visionnaires, lucides, les innovateurs ont cette capacité incroyable à trouver des solutions dans l’adversité, à rebondir, à savoir saisir les opportunités au milieu du chaos, à puiser en eux les ressources nécessaires pour se surpasser et « changer le monde .



« À tous ceux qui souhaitent prendre part à la construction d’un monde nouveau meilleur, apprenez à mobiliser intelligence cognitive et intelligence émotionnelle… Chefs d’entreprise, professionnels de l’innovation (directeur innovation, directeur marketing, directeur digital, directeur informatique…), DRH, professionnels de l’accompagnement, formateurs, coachs, consultants spécialisés en développement personnel ou, tout simplement, lecteur potentiel désireux de progresser personnellement, en période de transition ou de résilience, bon voyage au cœur du meilleur de l’innovation ! », lance Sylvie Brémond Mookherjee.



