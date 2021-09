Inondations / Le quartier Thierno Kandji de Diourbel sous les eaux: HSF lance un appel à la solidarité internationale ! Comme chaque année, à la même période, les populations sont sous les eaux après les fortes pluies diluviennes dans plusieurs régions du Sénégal. C’est un constat de Horizons sans frontières (HSF), qui dit que c’est présentement le cas des habitants du quartier Thierno Kandji de Diourbel, encore sous le choc.

Dans cette localité, les populations ne peuvent plus entrer, ni sortir selon Serigne Modou Mbacké Ndiaye, président du mouvement « Sama Gox Ca Kanam » qui a joint au téléphone Horizon Sans Frontières, pour déplorer le silence et l’indifférence des autorités.



Face à cette situation intenable, HSF lance un appel à toutes les bonnes volontés du Sénégal et sa diaspora, aux institutions et fondations à travers le monde, pour l’obtention d’une "motopompe capable d’évacuer les eaux stagnantes" (Voir photos).



Pour toute information supplémentaire, ajoute HSF, veuillez contacter ce numéro 00221 77 856 00 85







