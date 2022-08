Inondations: Sa maison envahie par les eaux de pluie, Cheikh Mbacke Gadiaga perd ses papiers d’entreprises et ses biens À Dakar, les fortes pluies du mois de ce mois ci ont provoqué des inondations. Plusieurs quartiers sont envahis par les eaux après chaque pluie. Une situation désastreuse pour les ménages. C’est le cas de Cheikh Mbacke Gadiaga, PDG de Senegalinfos et ardent militant et sympathisant du Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Août 2022 à 19:44

Notre source qui a été au cœur de ce « désastre » nous souffle que l’ami de Cheikh Amar a perdu tous ses papiers d’entreprises, les chaînes en or de sa femme estimés à 20 millions pour ne citer que ça. Vidéo sanslimitesn.com

