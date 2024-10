Inondations à Matam : Quatre ministres sur le terrain, pour évaluer les dégâts et écouter les doléances

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2024 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye et ses collègues de la Santé, Ibrahima Sy, de la Famille, Maïmouna Dièye et de la Microfinance, Aliou Dione, se sont rendus, ce jeudi 3 octobre 2024, à Matam, pour rencontrer les familles touchées par la montée des eaux du fleuve Sénégal et visiter les zones sinistrées. Lors de cette visite, le ministre a inspecté plusieurs chantiers d’infrastructures, notamment les travaux en cours sur les ponts de Ndouloumadji, de Diamel et de Nawel, renseigne "Le Témoin".



Accompagné du directeur des Infrastructures routières et du désenclavement, Mamadou Alassane Camara, du Directeur général de l’Ageroute, Mamadou Ndao, d’experts et de responsables locaux, il a pu évaluer l’état d’avancement des projets et discuter des défis à relever. Dans ce cadre, il a annoncé l’accélération des travaux de construction de la route du Dandé Mayo après la saison des pluies, répondant ainsi à une doléance des populations. El Malick Ndiaye Ndiaye a souligné l’importance de ces infrastructures pour le développement économique et social de la région, ainsi que pour le désenclavement de certaines zones. Dans les zones sinistrées, il a constaté l’ampleur des dégâts causés par les inondations et a exprimé la solidarité du président de la République, ainsi que celle du gouvernement envers les populations touchées.



Après avoir écouté les doléances des habitants, le ministre a assuré que le gouvernement a mobilisé toutes les ressources nécessaires, pour fournir une aide rapide et efficace. Cette visite témoigne de l’engagement du gouvernement à soutenir les populations sinistrées et à répondre aux urgences, a-t-il assuré.

