Inondations à Touba: 5 enfants périssent dans les eaux et 200 familles délogées

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Touba sont sous le choc à cause des inondations qui déciment les enfants. Dans la ville sainte, deux enfants ont péri à l’espace de 48 heures.



En tout, révèle-t-on, cinq enfants ont perdu la vie dans ces inondations. Et, près de 200 familles dorment présentement, à le belle étoile.



