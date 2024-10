Inondations au Nord et à l’Est : Thierno Madani Tall va s’exprimer

Face aux dégâts humains et matériels causés par les inondations à Podor, Matam, Bakel et Tambacounda et Kédougou, le Khalife Thierno Madani Tall fera une déclaration ce samedi 19 avril 2024 à 15h00, a appris Bés bi.



D'aprés le journal, le guide religieux s’inscrit ainsi dans la trajectoire de son père, Thierno Mountaga Tall, qui, il faut le rappeler, lors des graves inondations de 2005 avait fait une déclaration à la presse en appelant à des prières et à la solidarité.



Une médiation sociale de la famille oumarienne qui s’est manifestée également récemment lorsque Thierno Madani s’est rendu à Médina Gounass après les affrontements entre deux communautés. Il y a quelques jours, il a fait le déplacement à Touba pour exprimer sa solidarité à Serigne Mountakha Mbacké suite aux inondations dans la ville sainte.

