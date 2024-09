Inondations : la situation est “trop compliquée” à Touba, selon le sous-préfet de Ndame

La situation est “trop compliquée” dans la ville de Touba où les fortes pluies enregistrées dans la nuit de lundi à mardi ont entrainé la mort d’un habitant, des inondations et des dégâts matériels, selon le sous-préfet de l’arrondissement de Ndame, Abdoulaye Kharma.



”Le tour effectué dans la commune avec le maire nous a permis de constater que la situation est trop compliquée, notamment autour de la grande mosquée de Touba et au niveau des maisons des fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké”, a-t-il notamment déclaré, au terme d’une visite dans quelques quartiers de la ville, relate l'Aps.



Selon lui, aucune partie de la ville n’a été épargnée par les inondations.



”Dans la nuit de lundi à mardi, nous avons reçu 140,1 millimètres de pluie et cela a occasionné des inondations dans beaucoup de quartiers avec, malheureusement, un immeuble qui s’est effondré à Keur Niang et qui a occasionné une perte en vie humaine”, a expliqué l’autorité administrative.



Des pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs localités de la région de Diourbel, occasionnant plusieurs dégâts matériels, notamment dans la capitale du mouridisme.



Dans la commune de Touba, une personne est décédée et une autre grièvement blessée dans l’effondrement d’un bâtiment au quartier Keur Niang.



Le sous-préfet de Ndame a indiqué que les autorités ont pris des dispositions pour évacuer les eaux et assister les familles sinistrées.



D'aprés la même source, le député de la 14 e législature, Cheikh Thioro Mbacké, a appelé le gouvernement à accélérer la mise en œuvre du programme spécial pour la ville de Touba pour régler le problème des inondations et l’accès à l’eau potable.



De même a-t-il appelé les pouvoirs publics à accompagner les familles sinistrées après les pluies diluviennes enregistrées.



Cheikh Thioro Mbacké a dans la foulée invité les autorités à l’audit des fonds injectés dans les projets d’assainissement de la commune de Touba pour éclairer la lanterne des populations.