Inquiétante alerte de Bill Gates : « la prochaine pandémie pourrait être bien pire, nous ne sommes pas préparés… » « Mieux prévenir que guérir » enseigne l’adage, mais le moins que l’on ne puisse dire est que cette alerte de Bill Gates est plus qu’inquiétante. Aujourd’hui, il s’inquiète de ce qui pourrait nous attendre dans les années à venir car, pour lui, nous ne sommes pas prêts pour une nouvelle pandémie.

Dès le début de la pandémie de Coronavirus, Bill Gates a décidé d’investir des fonds dans le secteur scientifique afin d’accélérer les recherches sur les vaccins. Si aujourd’hui il est heureux de voir que les campagnes de vaccination démarrent tout autour du globe, il reste quand même inquiet pour l’avenir.



Mais d’après le site maxisciences.com qui partage l’info, lors d’un entretien avec le journal allemand Süddeutsche Zeitung, le fondateur de Microsoft n’a pas caché son pessimisme.



Quelque chose d’autant plus grave car selon lui, la prochaine pandémie pourrait s’avérer bien pire. Aujourd’hui, ce genre de phénomène serait donc un facteur à prendre en compte automatiquement pour les gouvernements. Comme cela est fait pour les aléas naturels par exemple afin de garantir la protection des citoyens : « Le défi des gouvernements est de protéger les citoyens de ces événements. »



Selon toujours le site, il y a quelques jours, Bill Gates et son épouse Melinda ont cosigné leur lettre annuelle dans laquelle, ils ont aussi montré leur inquiétude. La marche à suivre est simple pour le couple : il faut changer d’approche et considérer que « la préparation à la prochaine pandémie doit être prise autant au sérieux que la menace d'une guerre. »



Ainsi, il faudra investir plus dans la recherche médicale et dans la science afin de pouvoir prévenir rapidement les épidémies. Dans une interview pour FranceInfo, il a expliqué que nous avions besoin d’un « système d'alerte global, dont nous ne disposons pas à grande échelle aujourd'hui. »



Mais attention aux théories du complot

Si Bill Gates milite pour une distribution équitable des vaccins autour de la planète, il est inquiet de constater les effets des nombreuses théories du complot qui circulent.



