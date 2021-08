Inscription sur les listes électorales: Le Maire Alioune Ndoye dément avoir écarté des primo-votants Le maire de Dakar Plateau a évoqué ce lundi, la révision de la liste électorale ouverte sur toute l’étendue du territoire nationale. Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime dément avoir écarté les primo-votants à l’inscription sur les listes électorales.

« Il n’y a qu’une seule commission installée dans la Mairie et dans toute la commune de Plateau. Je n’y ai pas encore mis les pieds. En dehors de nos représentants et de ceux qui sont exprimés par la voie de presse, j’en connais personne d’autre», a rejeté le Maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye.



Ainsi, il précise que la ville de Plateau a été la première Commune de Dakar à enregistrer le plus d’inscrits depuis l’ouverture de l’inscription sur les listes électorales.



«À ces manipulateurs qui veulent faire croire que l’État veut empêcher les jeunes du pays de voter, ces derniers dans leur écrasante majorité n’ont pas besoin de certificat de résidence pour s’inscrire. Car, ils ne font pas l’objet de transfert. Le Plateau qu’on a voulu dénigrer a été jusqu’à la semaine dernière la commune où il y a le plus d’inscrits composés d’une écrasante majorité de primo-votants qui détenaient leurs cartes d’identité nationale avec l’adresse du Plateau.



Aucun certificat de domicile n’a, à ce jour enregistré un refus de délivrance. Même si certaines demandes restent étonnantes. Aucun refus n’a été enregistré dans la Commune de Plateau. Alors qu’elle est le projet?», s’interroge le maire Alioune Ndoye.



« Nous luttons contre le phénomène de transfert des électeurs depuis plusieurs années. Plateau a participé à la création d’un fichier électoral de plus de 34 000 électeurs sur une population de 37 000 habitants, soit 57% de nos votants», insiste-t-il.





