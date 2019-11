Insécurité dans la banlieue: les aveux du ministre Aly Ngouille Ndiaye

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye reconnait qu’il y a l’insécurité dans certaines localités du pays principalement dans la banlieue laquelle a enregistré hier son dernier de meurtre à Malika. « L’assassinat n’est pas fait nouveau dans banlieue et même à l’intérieur du pays. C’est vrai, il y a un problème d’insécurité dans la banlieue et personne ne le conteste ", a-t-il admis lors d’un entretien avec la RFM. Refusant qu’on parle d’une « insécurité totale », Aly Ngouille Ndiaye a en revanche, reconnu l’existence d’un « problème de sécurité de façon globale ».

Par ailleurs, il annonce un renforcement de la présence des forces de sécurité dans la banlieue dakaroise, pour permettre à ses habitants de vivre dans la quiétude. « Nous travaillons à mettre en place un dispositif pour renforcer la sécurité par une présence policière et de la gendarmerie dans tous les quartiers. Cependant, nous ne pouvons pas être jusque dans les maisons où se passent parfois certains faits. Donc, il faut que les populations jouent leur partition », lance-t-il.





