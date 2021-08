Insécurité du personnel d’enseignement et administratif : UADB ferme ses portes jusqu’au 04 octobre L’Assemblée de l’Université Alioune Diop de Bambey s’est réunie en séance restreinte, hier, sous la présidence du Recteur, le Professeur Mahy Diaw, pour se pencher sur l’insécurité dans laquelle travaillent le personnel d’enseignement et le personnel administratif, technique et de service (PATS).

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué, l’Assemblée de l’Université motive sa décision par les perturbations récurrentes des activités pédagogiques perpétrées par la coordination des étudiants et les amicales affiliées.



Mais aussi, à cause du climat d’insécurité savamment installé à l’intérieur du campus pédagogique, selon eux, par les étudiants et des blocages récurrents du fonctionnement de l’administration, du dérèglement du calendrier académique et de la violation permanente des franchises universitaires.



Elle indexe également l’interruption et le sabotage des examens de l’UFR d’Economie, Management et Ingénierie juridique (ECOMIJ) et le boycott unilatéral des examens de l’UFR Sciences appliquées et Technologies de l’Information et de la Communication (SATIC) et de l’UFR Santé et Développement Durable (SDD) par la Coordination des étudiants, sans raison valable.



Ainsi, les autorités universitaires ont décidé de suspendre les enseignements et les examens jusqu’au 4 octobre 2021 et de dissoudre la coordination des étudiants de l’université et les amicales d’étudiants des UFR jusqu’à nouvel ordre.

L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos