Insécurité galopante au Sénégal : des implications de plus en plus notées des charretiers dégradent leur image Les vols, agressions, braquages et autres forfaitures jalonnent le quotidien de nombreux Sénégalais. Mais dans cette insécurité galopante au Sénégal, le triste constat noté est l’implication de plus en plus notée des charretiers qui dégrade leur image. Reportage

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook