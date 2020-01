Insécurité grandissante au Sénégal : Malick Gackou demande à l’Etat de prendre ses responsabilités Le leader du Grand Parti, Malick Gackou a appelé l’Etat à prendre ses responsabilités et à assurer la sécurité des citoyens après la recrudescence des crimes et autres agressions dans le pays. « Aucun Etat ne peut se développer sans la sécurité et la paix sociale. Nous demandons vraiment à l’Etat de prendre ses responsabilités face à cette insécurité grandissante », a dit l’ancien ministre de Macky Sall, dans des propos relayés par la RFM, réaffirmant son engagement dans Nio Lank contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna.

