Insertion et emploi : Seydi Gassama plaide une meilleure prise en charge des personnes handicapées Le Secrétaire exécutif d’Amnesty international a plaidé une meilleure prise en charge des personnes handicapées au Sénégal, lors d’une rencontre à Tamba.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|

« Aujourd’hui, il n’y a pas de traduction du journal télévisé en langage des signes, même sur la chaine publique, la RTS. Dans la construction des édifices publics, non plus, on ne prend pas en compte les personnes handicapées », a déploré Seydi Gassama.

Par ailleurs, a souligné le Secrétaire exécutif d’Amnesty International, « il faut une politique qui permette d’atteindre les 15% d’emplois pour les personnes handicapées. Je pense qu’en dehors du service public, l’Etat peut prendre des mesures incitatives, notamment l’exonération fiscale pour le privé pour faciliter l’emploi de personnes handicapées », a encore dit Seydi Gassama.



