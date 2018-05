Insolite : Juste pour une poupée, cet homme divorce de sa femme pour des raisons qui choquent le monde.

C’était prévisible ! Les poupées sexuelles annoncées en grandes pompes, telle une nouvelle trouvaille pour remplacer les femmes, ont commencé leur forfait.



Et déjà, un homme vient de divorcer de sa femme pour une poupée sexuelle. Alors, se pose la question de savoir si les poupées sexuelles seraient en train de rivaliser avec les femmes.



En tout cas, la question mérite d’être posée alors qu’un homme a décidé de mettre fin à son mariage après avoir acheté une poupée sexuelle à 2600 dollars aux Etats-Unis. L’homme du nom de Maellas Mohule, concessionnaire d’automobiles de profession à Gaborone, trouverait sa poupée sexuelle, faite en silicone, plus performante au lit que son épouse avec qui il a eu 4 enfants.



Mohule se dit satisfait de son investissement, car les poupées sexuelles n’ont pas de maladies, d’humeurs ou des menstruations et ne disent pas non à ses exigences sexuelles.



Cependant, l’homme a assuré qu’il continuerait à s’occuper de son ex-femme et ses enfants à condition qu’elle lui laisse le temps de profiter de « sa nouvelle femme ».





Source : afrikmag