Insolite/ Meeting de Keur Massar: Des partisans de Sonko auraient passé la nuit sur place

Le président de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko est attendu, ce dimanche à Keur Massar où il doit présider un grand rassemblement. Une rencontre que certains de ses partisans ne louperont pour rien au monde. Et, sur une image relayée par Ngoundiane Actu, on y voit des jeunes qui auraient tout simplement passé la nuit sur place.



Il faut noter qu’avant la venue du leader des Patriotes, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé, vers 9h, dans la zone où est prévu le « méga meeting », le terrain de l’Unité 2 des Parcelles Assainies.



Cette même place qui avait abrité un meeting du Pastef à l’issue duquel une militante et inconditionnelle de Ousmane Sonko, du nom de Mariama Sagna, avait été assassinée, en octobre 2018, chez elle vers 21h. Soit juste après le rassemblement auquel elle venait de prendre part, par des charretiers.