Insolite: Un voleur aurait reçu la visite de plusieurs mille-pattes "pour retourner des objets volés"

Selon les médias nigérians, l’incident aurait eu lieu au 240, route d’Abak, après le marché d’Ikot Okubo à Uyo, la capitale de l’État d’Akwa Ibom au Nigeria. Le voleur aurait reçu une note lui intimant de retourner tous les objets volés dans les deux jours qui suivent qui suivent la réception de la lettre, ou il mourait.



Un abonné de Facebook, Kingsley Achugbu, a écrit “Happening Now: un jeune voleur spécialiste d’intrusion dans les appartements des gens; pour voler leurs biens a reçu l’étrange visite de plus de 500 mille-pattes à l’intérieur de sa maison, d’autres sur les murs et certains sur le sol.



Vous trouverez en pièce jointe une copie de ce dernier devant la maison, montrant ce qu’il aurait volé et qu’il devrait retourné dans un délai de deux (2) jours où il perdra la vie.

Viens voir le pouvoir mystique en action.