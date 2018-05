Insolite : Une tumeur ovarienne de 60 kilos retirée d'une femme

Le 14 février, dans le Connecticut, une femme s'est fait retirer une tumeur ovarienne de 60 kilos. Trois mois après cette impressionnante opération, la patiente se porte bien.



Dans le Connecticut, aux Etats-Unis, une enseignante de 38 ans s'est vue retirer une tumeur de 60 kilos. Cette prouesse médicale a été relayée par CNN. Depuis novembre 2017, la femme prenait près de 5 kilos par semaine. La cause ? Une tumeur ovarienne dite « mucineuse ». Représentant environ 15 % des tumeurs de l'ovaire, celles-ci sont remplies d'une substance gélatineuse produite par les cellules cancéreuses et sont réputées pour atteindre des tailles démesurées. Opérée en urgence le 14 février, son pronostic vital était engagé.



12 CHIRURGIENS ET 5 HEURES D'INTERVENTION



En soi, la tumeur était bénigne et ne s'était pas propagée en dehors de l'ovaire, mais sa taille et son poids hors normes compressaient les vaisseaux sanguins pouvant engendrer des caillots de sang, et l'empêchait de se nourrir et de marcher, l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant. Il aura fallu 12 chirurgiens et 5 heures d'intervention pour la retirer. La tumeur a été enlevée, ainsi que son ovaire gauche et sa trompe. Un anesthésiste et un cardiologue ont spécialement travaillé au maintien de la tension artérielle de la patiente, en particulier lorsque la tumeur a été détachée des principaux vaisseaux sanguins. Les médecins ont dû également retirer une importante quantité de peau et reconstruire l'abdomen de la femme.



La réelle prouesse se trouve dans le fait que les chirurgiens ont réussi à sauver l'appareil reproducteur de la patiente. Elle peut donc encore avoir des enfants si elle le désire. Selon eux, cette tumeur doit se trouver dans le top 10 ou 20 des plus grosses tumeurs jamais enlevées. Le record étant attribué à une tumeur ovarienne de 137 kilos.









Source Topsante