Insolite à Diourbel : Ibra Diop rentre au bercail trois ans après ses funérailles et un mois après le remariage de son épouse Son aventure vers les Etats-Unis d'Amérique ayant été un véritable fiasco, Ibra Diop était très loin de se douter de l'enfer qui l'attendait au Sénégal. Non seulement ses parents, qui le croyaient mort, ont organisé ses funérailles il y a trois ans, mais il a constaté que son épouse venait de se remarier il y a un mois.

Si c'était à refaire, Ibra Diop n'aurait certainement pas tenté l'aventure vers le pays de l'oncle Sam en mars 2020. Alors qu'il vivait dans le grand domicile familial avec ses parents au quartier Médinatoul (commune de Diourbel), ce menuisier métallique en son temps, père de famille de deux enfants et marié à Sokhna Thiam, avait tenté l'aventure de l'émigration clandestine avec deux de ses amis d'enfance, Alioune Bathily et Modou Mbengue.



Mais le périlleux voyage s'est transformé en véritable cauchemar lorsque la pirogue de fortune à bord duquel ils avaient embarqué avec une centaine d'autres individus à Kayar a chaviré au large des côtes mauritaniennes. Seule une dizaine de passagers de la pirogue ont été sauvés de la noyade par les garde-côtes mauritaniens, parmi lesquels Modou Mbengue, ami d’Ibra Diop.



Lorsque ce dernier a été rapatrié au Sénégal environ une semaine après le naufrage, il est allé raconter l'horreur qu'il avait vécue. Aussi, il a confié aux proches d'Ibra Diop et à ceux d'Alioune Bathily qu'ils avaient dû périr en mer puisqu'ils n'avaient pas fait partie des miraculés secourus par les garde-côtes mauritaniens. Ces informations ont été prises comme argent comptant par les deux familles éplorées pour organiser les funérailles et ainsi faire le deuil.



Trois mois après les funérailles, Sokhna Thiam, l'épouse d'Ibra Diop, est partie vivre chez ses parents au sous-quartier Ngolomite (commune de Diourbel). Voulant refaire sa vie avec ses deux enfants à sa charge, Sokhna Thiam s'est finalement remariée au mois de juin dernier.



Mais, à la surprise générale, Ibra Diop, tel un ressuscité, est rentré chez lui dans la nuit du mardi 09 au mercredi 10 juillet dernier. Réveillée au beau milieu de la nuit par quelqu'un qui frappait à la porte avec insistance, la mère d’Ibra Diop est tombée dans les pommes lorsqu'elle a reconnu son fils, que tout le monde croyait mort depuis des années. Lorsque son épouse a été informée, Sokhna Thiam, qui n'en croyait pas ses oreilles, a vite rappliqué avec ses deux enfants au domicile familial, rempli par une foule de parents, de proches, d'amis, de voisins et de simples curieux.



Aux dernières nouvelles, le nouveau mari de Sokhna Thiam aurait accepté de lui accorder le divorce de bon cœur pour lui permettre de retrouver son foyer. Une rocambolesque histoire qui finit plutôt bien.



