Insolite au championnat district de Casma : Un arbitre karatéka riposte avec un high-kick en plein match

L’arbitre de la rencontre, Luis Alegre, s’apprêtait à expulser un joueur de Magdalena, lorsqu’un membre du staff de cette équipe a perdu son sang-froid. Dans un geste de colère, il a fait irruption sur la pelouse et s’est dirigé droit vers l’arbitre, avant de lui lancer une bouteille d’eau dessus. Ce qui aurait pu être un simple incident de contestation, a alors pris une tournure stupéfiante.



Dans un réflexe pour le moins spectaculaire, Luis Alegre a réagi immédiatement en décochant un coup de pied circulaire en pleine tête de son assaillant. Ce high-kick, digne des plus grands films d’arts martiaux, a fait vaciller l’agresseur, qui s’est écroulé sur la pelouse sous le regard médusé des joueurs et du public.



Un geste maîtrisé qui témoigne, semble-t-il, d’une certaine expérience en combat. La tension ne s’est pas arrêtée là. Immédiatement après cette riposte, plusieurs joueurs de Magdalena CEDEC ont tenté de s’en prendre à l’arbitre, provoquant un véritable chaos sur le terrain.



Heureusement, Luis Alegre a rapidement été protégé par ses assistants et par trois membres de la sécurité, qui ont empêché la situation de dégénérer davantage. L’incident a conduit à l’arrêt définitif de la rencontre, alors que Sport Huaquilla menait 2-1.



Luis Alegre, désormais surnommé «l’arbitre karatéka», est au centre des discussions, et son geste restera sans aucun doute gravé dans les annales du football amateur.