Insolite: un adolescent entre dans un salon et prend 5 téléphones

Un garçon entre dans un salon de coiffure à Ngor village et prend les téléphones des filles, sans que ces dernières ne réagissent. Pis, l’une d’entre elles a remis les téléphones à l’adolescent, à la demande de celui-ci.



Selon la gérante, l’adolescent s’est présenté comme étant le fils du bailleur du salon. Et que, c’est son père qui l’a envoyé pour qu’il lui donne le code wifi.



Mais comme elle avait des achats à faire à la boutique d’à côté, elle a demandé au gamin de l’attendre. D’après la gérante, repris par Enquête, dès qu’elle est sortie, le jeune garçon a raflé les cinq téléphones qui s’y trouvaient.



Il a demandé et la cousine de la gérante, qui était sur place, lui a remis les appareils, sans piper mot.



C’est quand la gérante à demander son téléphone qu’elle a laissé branché, que sa cousine a réalisé ce qui s’était passé.



Mais, trop tard, l’adolescent était déjà parti.