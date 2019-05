Insolite: un prêtre refuse de communier le fiancé de sa maîtresse

Le prêtre a donné comme prétexte une bagarre à laquelle ce fidèle aurait participé deux jours plus tôt, sans se confesser et demander pardon. « Je ne peux te communier mon fils, car tu n’as pas confessé tes péchés qui sont nombreux d’ailleurs », a justifié le prêtre auprès de son fidèle.



Mais la raison principale serait le lapin posé au prêtre par sa maîtresse, qui est aussi la fiancée du fidèle. Elle a justifié son acte par la présence de son fiancé dans le village. Camionneur de son état, il passe plus de temps sur les routes que chez lui.



Furieux de n’avoir pas assouvi ses désirs sexuels comme il l’avait prévu, le prêtre a manifesté son mécontentement par ce refus de communier le fidèle, qu’il cocufie pourtant. Une histoire insolite vécue dans le village d’Itoumbi, au Nord-Ouest du Congo.













kebanacamera