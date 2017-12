Insolite: une femme fait de deux cafards ses animaux de compagnie

À 29 ans, cette jeune femme élève deux cafards. Une histoire insolite puisque ces insectes ont plus pour habitude d'effrayer que d'attendrir.



Une éducatrice animalière a apprivoisé des cafards. Des animaux de compagnie quelque peu insolite qu’elle chouchoute. À 29 ans, elle possède deux cafards de Madagascar et des gigantesques escargots d’Afrique.



INSOLITE: ELLE ÉLÈVE DES CAFARDS

Comme pour les chats et les chiens, Em (youtubeuse et éducatrice animalière) a fait le choix d’adopter des cafards. Deux cafards de Madagascar connus sous les noms de Rice et Bean devenus ses animaux ce compagnie.



En effet, ces deux blattes souffleuses sont très bien entretenues et élevées: « ils mangent des fruits et des légumes uniquement, même si parfois je leur donne des gâteaux pour chats. C’est pour l’apport en protéines« .



Et ces deux cafards ne sont pas les seuls à vivre sous le toit de Em. De plus, elle possède aussi des escargots d’Afrique gigantesques qu’elle nourrit comme les autres. « Eux, ce qu’ils préfèrent ce sont les patates douces » a-t-elle précisé.



Posséder des insectes aussi étranges est devenu une habitude. Ainsi elle ne se verra pas passer un jour sans voir ses « bébés ».



INSOLITE: UNE ÉDUCATRICE ANIMALIÈRE PAS COMME LES AUTRES

Dans le cadre de ses études, Em a dû étudier une grande variété d’espèces pour les présenter ensuite. Mammifères, oiseaux… elle pensait avoir tout essayé jusqu’au jour où elle s’est penchée sur les insectes et les invertébrés.



Une fois qu’elle s’y est intéressée, Em est tombée folle amoureuse. Des insectes qu’elle trouve fascinants.

Pour elle, ce sont des animaux comme les autres qui méritent autant d’amour et de d’intérêts.



Source mcetv