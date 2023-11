Inspection du travail: Le collectif des travailleurs de SENEGO et le Pdg Sidi Mbacké convoqués, ce lundi.. Le torchon brûle entre le collectif des travailleurs de Senego et le propriétaire et directeur de publication M. Sidy Mbacké. Les deux parties qui ont reçu leurs convocations depuis hier, seront entendues ce lundi 13 novembre 2023, à l'inspection du travail vers 14 heures.

C'est suite à une requête du collectif des travailleurs qui dénonce le refus total de M. Sidy Mbacké d'appliquer la loi et particulièrement le code de la presse.



D'après la source, ce conflit est caractérisé par un refus de signature de CDI, après plus de 5 ans de collaboration, une totale violation du code du travail et de la presse ou encore des conditions de travail déplorables. Ainsi, ces employés de SENEGO saisissent l'inspection du Travail.



Réunis au sein d'un Collectif, ces employés sont déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications pour avoir gain de cause.



