Inspiré par le meeting de réplique de l'APR à Pikine : Doudou Kâ défie Ousmane Sonko, ce week-end, à Ziguinchor

Il a demandé à la coalition ‘’le Dogu pour le Grand Sénégal’’ composée de plusieurs mouvements, éparpillés dans l’ensemble du pays et notamment dans les trois régions de la Casamance et à Malème Hodar, de sonner la mobilisation pour manifester son soutien indéfectible au président Macky Sall.



Selon un de ses proches qui s’est confié à nous, ‘’ ce grand rassemblement national est placé sous le signe de la convergence des forces vives de la Grande coalition Doggu pour le Grand Sénégal du ministre Doudou Kâ, en parfaite symbiose avec l’ensemble des délégués issus des 14 régions ’’.



Et d’ajouter: ‘’ Le thème de la rencontre est ”Doggu Nguiir Macky Sall ’’. Notre interlocuteur souligne que ‘’ ce thème traduit la volonté du ministre, d’apporter son soutien aux structures du Doggu déjà engagées avec la majorité présidentielle, dans un cycle de production de valeurs ajoutées pour ses membres, mais en même temps, la création de passerelles économiques entre responsables et délégués, afin de susciter une synergie d’actions de tous, visant à créer une chaîne de valeur complète, pour le triomphe du Président Macky Sall, avec un écosystème d’acteurs engagés autour de chaque comité de quartier ou de village ’’.



L’objectif n’est ni plus ni moins que de montrer au leader du Pastef, qu’il ne boxe pas dans la même catégorie que le Président Macky Sall. ‘’ Nous voulons également rassurer le Président Macky Sall que le Dogu pour le Grand Sénégal et son leader Doudou Kâ, soutiennent totalement sa candidature pour 2024 et que nous avons déjà commencé le travail de terrain pour sa réélection dès le premier tour ’’, conclut-t-il.



À Ziguinchor, on ne parle que de ça. Depuis le début de la semaine, on note une forte effervescence dans tous les quartiers de la ville, les lieutenants politiques de M. Kâ y sont visibles, ils passent des messages pour informer les populations de la tenue de ce meeting et surtout, pour leur expliquer les enjeux politiques, économiques et sociaux qu’entend relever Doudou Kâ, à travers la coalition « Dogu pour le Grand Sénégal ».











Le Témoin