Installation d'un parc éolien à Taiba Ndiaye : Des jeunes s’y opposent

Le président du mouvement « Taxawu Taïba », l’ingénieur Amar Samb, très en colère, condamne « une pratique actuellement en cours dans la commune de Taïba Ndiaye, venant des principaux responsables du Parc Eolien, avec la complicité de l’auto- rité locale ». D’après ses explications, « cette entreprise est venue dans la com- mune de Taïba Ndiaye, nous l’avons accueil- lie à bras ouverts, mais malheureusement le constat est que non seulement elle est en train de dilapider les terres de la localité, mais en plus elle trompe de manière éhontée les populations ».



Le mouvement « Taxawu Taïba », sur la demande des popula- tions, a d’abord eu à rencontrer les respon- sables du Parc Eolien pour leur faire part de la « situation que vit notre localité, consécutivement à l’implantation de la centrale ». Non seulement les « mis en cause » se sont « accaparés des terres des pauvres paysans, mais encore ils n’ont pas indemnisé ces der- niers de la meilleure manière », souligne M. Samb, qui révèle que « le barème d’indemnisation était fixé à 105 FCFA le m2 ». Cela, à ses yeux, « veut tout simplement dire que l’entreprise est venue causer des dommages, sans même prendre la peine de les réparer ». Et de souligner, sur le registre des « recrutements », qu’« aucun prétendant originaire de la localité n’a été retenu alors que la commune regorge de cadres ayant tous les profils possibles, dont des docteurs, des techniciens de toutes les branches, des ingénieurs, etc. ».



A cela s’ajoute une « main d’œuvre locale très fournie ». A l’en croire, « les demandeurs d’emplois issus de la commune ont déposé leurs curriculum vitae dès que les opérations ont commencé, mais malheureusement aucun d’eux n’a été re- tenu, en ce qui concerne le recrutement de personnels qualifiés » se désole Amar Samb. Il rappelle que le maire de Taïba Ndiaye, Alé Lô, avait pourtant dit à travers les médias que « chaque année 300 jeunes de la loca- lité sont mis au service des entreprises installées dans la commune », avant de se désoler : « cette information n’est pas avé- rée et cette affaire de recrutement au Parc Eolien en est une parfaite illustration. Aucun projet concernant le travail des jeunes n’ayant commencé, venant de ce parc éo- lien. Nous avons alerté l’autorité locale et les responsables de l’entreprise au sujet du recrutement, mais ce qu’ils nous disent ne nous rassure pas ».



Selon lui, « ils ont clairement indi- qué que ledit recrutement est géré par un cabinet et l’essentiel est déjà achevé ». Et de prévenir : « cette marche, qui n’est que le début du commencement, est organisée pour alerter l’opinion nationale. En tant que jeunes, en tant que po- pulations, nous ne resterons pas les bras croisés, nous allons combattre cette injustice. Nous deman- dons à l’autorité locale et aux autorités nationales de se ressaisir et prendre en compte le fait que 411 paysans ont été touchés par ce projet ». Amar Samb et ses camarades souhaiteraient que « la lanterne des populations soit éclairée, au sujet de la convention qui lie la commune de Taïba Ndiaye et le Parc Eolien ».



Selon eux, la de- mande a été faite au niveau de l’autorité lo- cale, mais jusqu’à présent, aucune réponse n’a été donnée. Ils invitent l’entreprise à « publier ladite convention », mais, là éga- lement, se sont-ils offusqués, « rien n’indique que ce sera fait, pour que tout le monde sache ce qui se passe réellement ».



Toutefois, tiennent-ils à rappeler, « le maire Alé Lô a déclaré sur les ondes d’une radio de la place que d’après la convention, le Parc va injecter 500 millions chaque année dans la commune, là où les responsables de ladite en- treprise parlent de 700 millions de FCFA ». À leurs yeux, « cette différence de 200 millions.



