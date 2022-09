Installation de la 14e Législature: Les travaux continuent ce mardi à

Après dix (10) tours d’horloge et d’intenses discussions, l’Assemblée nationale a suspendu la suite de la rentrée parlementaire.



La mise en place du bureau sera poursuivie ce mardi, selon le nouveau président Amadou Mane Diop, à la suite de son discours après son élection par les 83 députés de la majorité présidentielle.



Pour rappel, Yewwi Askan Wi et Wallu se sont abstenues de voter, après avoir dénoncé la procédure d’installation.



Des échauffourées et même de fortes bagarres ont éclaté dans l’hémicycle, au regret d’une grande majorité des Sénégalais.