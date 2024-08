Installation des nouveaux gouverneurs: Une semaine chargée pour le général Jean Baptiste Tine

Le ministre de l’Intérieur va démarrer, ce mardi, l’installation des nouveaux gouverneurs de région. Jean Baptiste Tine installe dans la matinée Ousmane Kane, le successeur de Al Hassan Sall à Dakar, et dans l’après-midi Saër Ndao, gouverneur de Thiès.



D'aprés Bes Bi, le mercredi dans l’après-midi Ngone Cissé sera installée à Fatick, Moustapha N’Diaye et Diadia Dia, respectivement gouverneur de Kolda et de Sédhiou. Le vendredi, ce sera au tour de Kaolack et de Kaffrine et samedi, Saint Louis et Matam. A leur tour, les gouverneurs vont procéder à l’installation des préfets de département nouvellement affectés au plus tard le 10 septembre.