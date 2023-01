Installations anarchiques, absence d’issues de secours, branchements clandestins : à Sédhiou, la face lugubre du marche central inquiète les usagers, Le constat qui s’offre à tout primo visiteur du marché central de Sédhiou reste incontestablement l’exiguïté des labyrinthes qui servent de passage et des points d’entrée à la fois ringards et isolés à tout bout de champs. Sud quotidien

A ce décor inquiétant s’ajoutent des branchements clandestins à des câbles électriques, l’absence d’issues de secours pour les véhicules d’intervention d’urgence, l’insuffisance de sanitaires et l’occupation anarchiques et incongrue, que ce soit dans le cœur du marché ou sur les emprises qui le bordent de part et d’autres.



Le cocktail détonnant d’un sinistre est déjà constitué. Des projets et programmes de réhabilitation sont morts à leur naissance et tous ou presque sont dans l’expectative. L’association des consommateurs sonne l’alerte rouge et redoute que les décideurs ne viennent jouer au sauveur, quand le mal se serait peut-être accompli.



Usagers et clients dans l’exaspération, les consommateurs alertent !



Aussi bien les propriétaires de cantines et souks de commerce que les acheteurs, la clameur d’un marché exigu est sans conteste. Kandji, un tenant de cantine, déclare ne jamais avoir l’esprit tranquille une fois rentré chez lui, avec la hantise d’un sinistre qui pourrait tout dévorer, en raison de l’anarchie et de l’étroitesse du marché.



Ndèye Ami et Fatou Sonko, deux dames venues faire leurs achats, vendredi 13 janvier, ont déclaré à notre micro éprouver un sentiment de «désolation et d’abandon de ce marché pourtant fréquenté par tous, pour assouvir la demande familiale au quotidien». Selon les femmes, l’état doit agir vite et mettre les marchés du Sénégal au rang des normes standards, au lieu de jouer au Sapeur-pompier au lendemain de chaque catastrophe, comme ce fut hélas le cas avec la collision tragique entre les deux bus à Kaffrine.



Sentiment analogue et bien appuyé par Sankoung Sagna, ancien maire de la commune de Oudoucar et président de l’antenne régionale de l’Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) :



«je suggère à ce que les autorités prennent les devants et anticipent donc sur les projets de construction des marchés au lieu d’attendre qu’il y’ai des sinistres mortels pour jouer au cinéma. Ce marché de Sédhiou date de très longtemps et est fréquenté aujourd’hui par des centaines de personnes par jour. L’anarchie qu’il y’a ne présage rien de sûr en cas de problèmes. Présentement même une moto Jakarta ne peut pas se frayer un passage à plus forte raison un véhicule ou camion-citerne», prévient-il.

Extraits d’un reportage de Sud Quotidien



