« Instant Droit » sur Leral Tv, ce mercredi : Astou Sagna et ses invités en débat sur « les mauvaises pratiques des banques au Sénégal » Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2024 à 20:07 | | 0 commentaire(s)| L'émission, « Instant Droit » de Leral Tv, vous revient ce mercredi 09 Octobre 2024, à 21 heures, sur le thème : « les mauvaises pratiques des banques au Sénégal ». Lesdites pratiques, constate-t-on, freinent l'épanouissement financier des clients des banques et autres Institutions financières. Avec comme invités, Famara Ibrahima Cissé, Expert financier et Président de l'Acsif, Oustaz Ousmane Mbaye et Fallou Sène, journaliste, l'animatrice de l'émission, Astou Sagna échangera sur le thème, « les mauvaises pratiques des banques ».

Le débat de ce mercredi 09 Octobre 2024, portera sur les mauvaises pratiques des banques et Institutions financières du Sénégal, l’arnaque bancaire, le manque de respect des normes règlements bancaires, l’absence de politiques claires etc.



Avec ses invités, Astou Sagna va insister sur les solutions à apporter en réponse aux préoccupations de la clientèle bancaire, ainsi que des recommandations à faire pour freiner les mauvaises pratiques afin d’offrir des garanties de sécurité aux clients des banques et Institutions bancaires.











