Instauration d'un nouveau programme d'études : Supdeco forme des managers d'entreprise de presse dès septembre

La directrice académique de Supdeco a indiqué qu’aujourd’hui, la révolution numérique doit être vue comme l’opportunité d’explorer de nouveaux territoires qui ouvrent de multiples possibilités pour la diffusion de l’information.



En ce sens, Yasmine Sy Sarr confie que l’Executive Master se penche sur les questions économiques, les enjeux managériaux, Ressources humaines (Rh) et les évolutions numériques. Ainsi, il est souligné que le programme se propose d’apporter des grilles d’analyse et des clés de compréhension des nouveaux enjeux propres au secteur des médias en Afrique.



Elle fait savoir dans la foulée, que l’Executive Master manager d’entreprise Media est un « programme de haut calibre élaboré pendant une année, en collaboration avec l’Ina ».



Le niveau pour avoir accès au programme est bac + 3 ou 4 et une expérience professionnelle au sein d’une entreprise audiovisuelle ou d’un groupe média ou du secteur des technologies de l’information et de la communication.



Le programme permet au futurs étudiants d’acquérir les fondamentaux pour créer une entreprise média dans l’écosystème digital, d’identifier et de définir les modèles d’organisation des entreprises dans les médias, de cartographier les talents des managers, de créer et piloter des projets média entre autres.



Il permettra également de concevoir et mettre en œuvre une stratégie digitale à base de contenus média, de s’approprier les dernières innovations pour fidéliser les clients, de construire la programmation d’une chaîne de télévision…



Ce master apportera aussi une connaissance et une appropriation des bonnes pratiques éthiques et déontologiques dans les médias, une maîtrise des fondamentaux juridiques et réglementaires des différents métiers concernés dans les médias.



Un programme bien accueilli et qui « arrive à son heure » selon Mamadou Ibra Kane. Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) est d’avis que le modèle économique de la presse nationale est aujourd’hui dépassé.



« Le 21e siècle que nous vivons aujourd’hui avec l’Internet fait que l’information est gratuite », dit-il. Avant d’ajouter qu’ils sont en train de réfléchir sur « comment véhiculer l’information et en même temps la monétiser ». Pour le chef du patronat des médias sénégalais, « il faut aussi une mutation du management des entreprises de presse ». D’où, selon lui, l’importance de ce programme proposé par Supdeco et son partenaire l’Ina.



Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), confie pour sa part, que ce master est nécessaire vu le contexte actuel avec les nouveaux défis. Babacar DIAGNE, en l’occurrence, souligne qu’il faut que le management soit au niveau de la puissance de l’évolution des médias. « Celui qui dirige un média doit avoir une formation de qualité à la hauteur de ses responsabilités », explique-t-il.



La rentrée pour l’Executive Master manager d’entreprise Media est prévue pour septembre 2023 et les futurs étudiants vont subir la formation un week-end par mois pendant une année avec un voyage pédagogique à Paris (France).



