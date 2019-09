Institution Sainte Jeanne d’Arc: les filles voilées réintégrées

Fin de la crise à l’Institution Sainte Jeanne d’arc de Dakar ! La Direction de l’établissement a lâché du lest sur l’interdiction du voile. Elle a pris cette décision hier tard dans la soirée, au terme d’une méditation avec le ministère de l’Education nationale.



Ainsi, les 22 filles voilées renvoyées de l'école vont reprendre les cours dès jeudi 19 septembre prochain, selon la RFM. Qui précise qu’elles porteront l'uniforme assorti d'un foulard de dimensions convenables fourni par l'établissement et qui n'obstrue pas la tenue.



Pour éviter un quiproquo autour de l’accord, les parents d'élèves vont être reçus, individuellement, par la direction de l'établissement, en présence de l'inspecteur d'Académie de Dakar.

