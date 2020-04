Intelligence Africa confirme un gré à gré de 2,2 milliards de francs Cfa COMMANDE DE COMPTEURS INTELLIGENTS DE SENELEC On vous disait dans ces colonnes qu’il y avait des affaires louches à la Société nationale d’électricité (Senelec) à propos de la dernière commande de compteurs intelligents israéliens par Sénélec, auprès du fabricant Powercom dirigé par Yackov Dar. Eh bien, l’information vient d’être confirmée par Africa Intelligence qui, dans sa dernière parution, vient détailler la commande. ‘’ Le groupe israélien, déjà implanté au Ghana et en Afrique du Sud, pourrait ainsi livrer 45.000 compteurs intelligents (44.500 monophasés et 500 triphasés) pour un coût total de 3,5 millions de dollars à la Senelec dans les prochaines semaines ’’, lit-on sur le site d’information. Soit un marché en gré à gré de 2,2 milliards FCFA avec une société dans laquelle Senelec n’a aucun intérêt.



D’où la question de savoir pourquoi autant de générosité pour une société étrangère dans laquelle Sénélec n’est pas actionnaire, contrairement à la start-up sénégalaise Akilee ? Bizarre, non ? De sources sûres, nous avons appris que ce marché présente une surfacturation de 1 milliard de francs Cfa, qui devient une surfacturation de 72 milliards si on se ramène aux 10 ans, comme nous l’écrivions dans notre dernière édition. Pourquoi donc choisit-on de donner cet argent à des étrangers en lieu et place d’intérêts locaux ?



Très clairement, il apparaît que tout ce bruit sur Akilee, audible dans certaines émissions téléguidées et à longueur d’articles sur internet, sert des intérêts cachés. Qui sont les cagoulards, tirant dans l’ombre les ficelles, tout en croyant que personne ne les a identifiés et qui travaillent pour des intérêts étrangers et/ou politiques ? Cagoulards dont le seul but est de pomper sans état d’âme, les sous de Sénélec, ils peuvent faire leur sieste, en attendant le coup de massue qui les attend au coin de rue… Bientôt ! Car le mensonge peut durer un certain moment mais jamais de façon continue… A suivre !



https://www.enqueteplus.com/





