Interconnexion des bourses africaines : Finance gestion et intermédiation, une Sgi de l’Uemoa opérationnelle

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2023 à 18:02

Selon une publication sur les réseaux sociaux, cette transaction s‘est effectuée à travers la plateforme Aelp Link qui relie sept bourses africaines et permet aux investisseurs de transiger (achat et vente de titres) sur un portefeuille de plus de 1000 valeurs cotées.



Selon la même source, au démarrage effectif du projet d’interconnexion des bourses africaines, marqué par le live trade inaugural le 07 décembre 2022 à Abidjan, la Sgi Finance Gestion et Intermédiation (Fgi) a eu l’honneur d’effectuer la première transaction sur la plateforme Aelp Link ; une initiative qui démontre la volonté de Fgi de participer activement à l’intégration des marchés des capitaux et d’offrir des produits et services financiers innovants à sa clientèle.

Adou FAYE





Dans le cadre de la conférence annuelle de l'Association des Bourses africaines (Asea), la Sgi Finance gestion et intermédiation (Fgi) a eu l'honneur d'effectuer le live Trade avec Dyer & Blair Investment Bank, courtier en valeurs mobilières à la Bourse de Nairobi (Nse), sous la présence effective de William Ruto, Président de la République du Kenya.

