Interdiction des motos et de vente de carburant: Le nouveau Préfet de Dakar se signale

Ayant juste eu le temps de s’installer, le nouveau préfet de Dakar, Chérif Mouhamadou M. Blondin Ndiaye, montre qu’il apprend très vite ! A preuve, hier, il a pris deux arrêtés d’interdiction de circulation des motocyclettes et cyclomoteurs communément appelés Thiak-Thiak et aussi, de vente de carburant au détail.



Pour des raisons de sécurité évidemment. Ce jour, à Dakar, aucun Thiak-thiak ne va circuler de 6 heures du matin à minuit. Le deuxième concerne l’interdiction de la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs.













