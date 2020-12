Interdiction des rassemblements : Léona Niassène maintient sa Ziarra annuelle dédiée à Mame Khalifa Niasse La mesure d’interdiction des rassemblements publics qui avait été décidée par Aly Ngouille Ndiaye et qui est réactivée par son successeur, Antoine Diome ne contente pas la communauté Tidjane de Léona Niassène (Kaolack). Par la voix de l’imam Mouhamed Ibrahima Niass, Léona Niassène a fait savoir que la Ziarra annuelle dédiée à Mame Khalifa Niasse sera célébrée à date échue.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

La mesure d’interdiction de rassemblements publics réactivée par Antoine Diome, qui n’empêchera pas l’Église, selon l’Évêque de Ziguinchor Mgr Paul Mamba, de procéder à la célébration liturgique de la fête de Noël, n’est pas bien accueillie par Léona Niassène.



D’après « tribune », l’imam Mouhamed Ibrahima Niasse qui est monté au créneau lundi, a indiqué que cette mesure n’empêchera pas la communauté Tidjane de Léona Niassène d’organiser la Ziarre annuelle dédiée à Mame Khalifa Niasse.



La mesure d’interdiction en question avait été prise par l’ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye avant d’être réactivée par Antoine Diome, son successeur au département de l’Intérieur. Mais pour l’Imam de Léona Niassène, cette mesure ne privera pas la communauté Niassène de Léona d’organiser sa Ziarra annuelle.



L’imam de la Grande Mosquée de Léona Niassène a fait savoir que c’est par considération au Président Macky Sall, que l’édition de l’année dernière a été annulée, mais que pour celle qui est prévue le 13 mars prochain, elle sera tenue. En faisant cette annonce, Mouhamed Ibrahima Niasse prévient que Léona Niassène a déjà pris sa décision.



Pour rappel, selon le journal, Touba avait organisé le Magal malgré la maladie. Des cités religieuses comme Médina Baye Niasse, Ndiassane, Mpal et Thiénaba avaient aussi célébré le Gamou malgré la propagation de la Covid.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos