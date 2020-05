Interdiction temporaire de circuler : Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’intérieur dessert un peu l’étau Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’intérieur, dans un arrêté publié ce jeudi 28 mai 2020 semble avoir desserré un peu l’étau sur l’interdiction temporaire de circuler ...

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mai 2020 à 13:46

Sur le document parcouru par Leral.net, le ministre de l'Intérieur a pris les décision suivantes :

- La circulation des biens et des personnes d’une région à une autre est toujours interdite, mais des autorisations de circuler pour des raisons professionnelles entre régions peuvent être délivrées

- Pour la circulation d’un département à l’autre dans les régions de Thiès et Diourbel, des autorisations de circuler pour des raisons professionnelles entre raisons peuvent être délivrées par le ministère de l’Intérieur et les Gouverneurs de Thiès et Diourbel.

Cependant pour le couvre-feu, la circulation des personnes et de leurs biens reste fixée de 21h00 à 5h00 au lieu de 06h00 partout au Sénégal.



