International Business Awards : La Banque africaine de développement remporte deux prestigieux prix

« Le fait que la Banque soit récompensée par un Stevie d’or pour son rapport annuel 2019 et par un Stevie de bronze dans la catégorie vidéo est tout à fait remarquable, a reconnu, dans son discours, Hanan Morsy, directrice de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche à la Banque. Nous remercions particulièrement tous les services de la Banque, sa direction et son Conseil d’administration. Ce sont nos efforts collectifs qui ont conduit à cette précieuse reconnaissance de notre travail. »



Qualifiées d’« Oscars du monde international des entreprises », les International Business Awards (Iba), également appelées prix Stevie, récompensent les performances exceptionnelles obtenues, dans le monde entier, par les entreprises. Les Iba attribuent un premier, un deuxième et un troisième prix dans des catégories portant sur la gestion d’entreprise, le marketing, les relations publiques, les ressources humaines, le développement de nouveaux produits, les applications et l’organisation de rencontres.



« Bravo ! Voici un excellent rapport sur la Banque africaine de développement et sur ses stratégies », a écrit un juge dans son formulaire d’évaluation.



« La Banque africaine de développement a réalisé une vidéo sur son rapport annuel de haute qualité, visuellement attrayante et informative », a commenté un autre juge. « J’admire la décision d’utiliser une vidéo pour la présentation du rapport annuel, ce qui est avant-gardiste. »



Parmi les autres lauréats de l’édition 2020 des Iba, figure Ibm, qui a remporté un Stevie d’argent dans la catégorie « (Grande) Entreprise de l’année, services informatiques ». Eker Dairy Products, une petite entreprise basée en Turquie, a remporté un Stevie d’or dans la catégorie « Responsabilité sociale des entreprises ».



Les International Business Awards sont la seule cérémonie de remise de prix aux entreprises au niveau mondial. Cette année, plus de 3 800 candidatures provenant de plus de 60 pays ont été présentées à un jury composé de centaines de professionnels du monde entier. Cette édition 2020 comprenait également des catégories relatives aux mesures d’intervention face à la pandémie de Covid-19 afin de récompenser les organisations et les individus ayant apporté des services d’aide et de soutien indispensable pendant la crise.



« Au nom de la direction de la Banque, je suis heureuse de recevoir ces deux prestigieux prix Stevie de l’International Business Awards », a déclaré Hanan Morsy. « Ensemble, nous nous réjouissons à l’avance, non seulement d’un meilleur rapport annuel pour l’année prochaine et les nombreuses autres années à venir, mais, surtout, des perspectives de développement inclusif et durable pour tous les Africains. »

Adou FAYE

La Banque africaine de développement a remporté, mardi 1er décembre, deux prestigieux prix Stevie pour la qualité de son rapport annuel 2019. Selon un communiqué de presse, la Banque a remporté le Stevie d’or dans la catégorie « Meilleur rapport annuel » décerné aux organisations à but non lucratif et le bronze, le troisième prix, dans la catégorie « Vidéo - Relations publiques à but non lucratif ».Source : https://www.lejecos.com/International-Business-Awa...