Internationale libérale : le Pds annonce le boycott de la rencontre de Dakar et menace de démissionner...

Mardi 28 Août 2018

Le Parti démocratique sénégalais a annoncé ce lundi, le boycott du prochain Congrès de l’Internationale libérale et, a menacé de démissionner de celle-ci, si elle maintient la tenue de cette rencontre à Dakar. « Après avoir entendu une importante communication écrite du frère Abdoulaye Wade, secrétaire général national sur la situation de l’internationale libérale, le Comité directeur a décidé de boycotter la réunion, prévue à Dakar au mois de novembre, de manifester sa désapprobation et de démissionner de l’internationale libérale si celle-ci, maintenait sa décision de tenir la réunion à Dakar.



Alors que aussi bien Amnesty International que la plupart des associations de défense des droits de l’homme continuent de dénoncer de graves violations des droits de l’homme et, un net recul de notre démocratie avec une justice aux ordres qui rend la justice au nom de Macky Sall », renseigne un communiqué parvenu à Leral.



Le comité Directeur qui tenait sa réunion hebdomadaire ce lundi, soutient qu’il ne « pourra pas rester membre d’une internationale qui cautionne un tel régime ».

