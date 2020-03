Interrogé sur le 3e mandat de Macky Sall : la réponse surprenante de Seydou Guèye Invité de Soir d’info sur Tfm, hier mercredi, le journaliste Daouda Mine, a demandé au ministre Seydou Guèye si le président Macky Sall peut oui ou non se présenter à une troisième candidature, il répond : “Xana danga beugg Macky dakhe ma? » (vous voulez que Macky me limoge ?).

