Intrusion chez la mère de Sonko : une deuxième arrestation annoncée

Ah. Ndiaye, l'homme qui s’est introduit dans la maison, débité des insultes et menacé les membres de la famille du Premier ministre Ousmane Sonko, à Ziguinchor, avait un complice. L'Observateur annonce l'arrestation de ce dernier dans sa livraison de ce mardi 4 février.



Il s'agit du nommé A. C., dévoile la même source. Qui explique qu'«il s'était présenté sur la scène de l'incident en compagnie du principal mis en cause».



Ah. Ndiaye et A. C. seront déférés au parquet de Ziguinchor demain mercredi au terme de leur garde-à-vue, avance le quotidien du Groupe futurs médias.