Investiture de Macky Sall : Ces chefs d’État africains qui assisteront à la cérémonie

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 14:40 | | 1 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall va prêter serment, le 02 avril prochain à la Gare des gros porteurs de Diamaniadio.



Les services du Palais qui s’activent depuis plus d’un mois pour la réussite de la cérémonie, ont fini d’envoyer les cartons d’invitation. Au total, une quinzaine de chefs d’État africains ont été conviés , selon Jeuneafrique et Alassane Ouattara, Félix Tshisekedi, Roch Marc Christian Kaboré ou encore Ibrahim Boubacar Keïta ont déjà confirmé leur présence.

