Investiture de Macky Sall : Les Femmes leaders en phase avec la jeunesse républicaine La Plateforme des femmes cadres de Bby et de la Majorité Présidentielle encourage le gouvernement, tout en soutenant le Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, quant au respect des mesures prises le 10 janvier 2023, lors du Conseil interministériel. Elles sont persuadées que celles-ci permettront la réduction drastique des accidents de la route.

La Plateforme des femmes cadres de Bby et de la Majorité Présidentielle présente ses condoléances à Monseigneur Benjamin Ndiaye, ainsi qu’à l’ensemble de la Communauté catholique, pour la perte de son frère Raphaël Ndiaye, Directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor, ce 5 janvier 2023. Elles renouvellent leurs condoléances aux victimes de l’accident de Sakal à Louga, ce lundi 16 janvier 2023 et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.



Ces femmes saluent le franc succès de l’exploitation commerciale du Train Express Régional, le TER, pour sa première année de mise en circulation, plébiscité par les Dakarois au nombre d’usagers de 17 millions, pour sa sécurité, sa fiabilité, son coût, son gain de temps et son confort.



Ainsi, elles se réjouissent de la fonctionnalité du dispositif sécuritaire fixe et mobile mis en place par la police et le gendarmerie à Touba, confortée par le Khalife des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui a confié cette mission aux forces régaliennes, permettant de ce fait, un maillage sécurisant pour le bien-être de la population.



La Plateforme félicite le président de la République Macky Sall pour la prise en charge des maladies mentales à travers l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), à qui une enveloppe de 500 millions de francs Cfa est allouée annuellement, pour une prise en charge des malades recensés au nombre de 4.000.



Elles louent et applaudissent toutes les initiatives d’investiture de son Excellence Macky Sall à un deuxième quinquennat. Du Grand Théâtre investit par Mme Thérèse Faye Diouf, Administratrice du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), au nom des jeunes, en passant par celle de Pikine Djiddah Thiaroye Kao, par son Maire Mamadou Guèye, de même que celles à venir. Elles le répètent, il s’agit d’une demande nationale et sociale.



Et, pour y répondre, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, forte de sa mission de communication, organise le 28 janvier 2023 au Monument de la Renaissance, une cérémonie d’investiture au deuxième quinquennat de son candidat, son Excellence Macky Sall. Celui qu’elle surnomme le meilleur de sa génération. Cette cérémonie accompagnée d’une pétition, lancée au 1er novembre 2022, lors de la conférence de presse de la Plateforme des Femmes Cadres au siège de l’APR, sera signée par tous les invités.



La Plateforme de ces Femmes réaffirme son soutien sans faille au président de la République, Son Excellence Macky Sall, à l’accompagner jusqu’à la victoire.



