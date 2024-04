Invité de L’Emission Grand Entretien/ Modou Diagne Fada, Pdt du mouvement LDR Yessal: « Les premiers actes montrent plus une continuité qu'une rupture... » L’Emission Grand Entretien de Leral Tv a pour invité dans son troisième numéro, Modou Diagne Fada, président du mouvement LDR Yessal et président du conseil départemental de Kébémer. Ce dernier, qui a décidé de s'allier avec l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, depuis 2018, a abordé de nombreux points, notamment les dernières décisions de Diomaye. Selon lui, les premiers actes montrent plus une continuité qu'une rupture. Il a également parlé de la défaite de leur candidat Amadou Ba, en reconnaissant qu'il y a eu des problèmes au sein de Bby.

M. Diagne s'oppose à toute idée de motion de censure contre un gouvernement qui n'a pas encore atteint les 100 jours. Modou Diagne Fada compte rester dans l'opposition mais insiste sur le fait de laisser le nouveau gouvernement travailler pour le moment.

